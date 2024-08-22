В Астане на два дня закроют участок дороги на проспекте Туран

В Астане из-за укладки верхнего слоя дорожного полотна перекроют участок на проспекте Туран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

С 22 по 23 августа будет перекрыт полностью участок местного проезда по проспекте Туран от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау перед СК "Барыс Арена".

Два остановочных пункта "Бизнес-центр The Square" и "СК Барыс-Арена" на период перекрытия обслуживаться городским общественным транспортом не будут.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут в целях исключения заторов на дорогах.