  • 22 Августа, 06:26
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В Астане на два дня закроют участок дороги на проспекте Туран

Сегодня, 05:36
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акимат Астаны Сегодня, 05:36
Сегодня, 05:36
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Фото: акимат Астаны

В Астане из-за укладки верхнего слоя дорожного полотна перекроют участок на проспекте Туран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города. 

С 22 по 23 августа будет перекрыт полностью участок местного проезда по проспекте Туран от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау перед СК "Барыс Арена".

Два остановочных пункта "Бизнес-центр The Square" и "СК Барыс-Арена" на период перекрытия обслуживаться городским общественным транспортом не будут.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут в целях исключения заторов на дорогах.

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