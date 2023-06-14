В Астане мужчину осудили за смерть трёхлетнего ребёнка сожительницы

В Астане мужчину осудили по обвинению в смерти трёхлетнего ребёнка его сожительницы, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечается на сайте суда, Т. осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть малолетнего ребенка (cтатья 106 часть 3 УК РК).

По данным следствия, Т., оставшись с трёхлетним ребёнком своей сожительницы, умышленно нанёс тяжкие телесные повреждения малышу. Смерть ребёнка наступила в результате тупой травмы живота с повреждением поджелудочной железы и корня брыжейки поперечно-ободочной кишки. Ситуация была осложнена внутренним кровотечением, что привело к малокровию организма. На момент совершения преступления Т. был под воздействием психоактивного вещества, а именно трамадола.

Т. заявил, что не причастен к телесным повреждениям ребёнка, вину не признал и просил суд его оправдать.

Вина Т. доказана показаниями матери малыша, специалиста и экспертов, заключениями медико-криминалистической и судебно-медицинских экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.

Смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств судом не установлено. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал наличие в действиях Т. опасного рецидива преступлений, поскольку он ранее был дважды судим за тяжкие преступления.

Т. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Приговор не вступил в законную силу.