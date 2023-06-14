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В Астане мужчину осудили за смерть трёхлетнего ребёнка сожительницы
В Астане мужчину осудили по обвинению в смерти трёхлетнего ребёнка его сожительницы, передаёт BaigeNews.kz.
Как отмечается на сайте суда, Т. осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть малолетнего ребенка (cтатья 106 часть 3 УК РК).
По данным следствия, Т., оставшись с трёхлетним ребёнком своей сожительницы, умышленно нанёс тяжкие телесные повреждения малышу. Смерть ребёнка наступила в результате тупой травмы живота с повреждением поджелудочной железы и корня брыжейки поперечно-ободочной кишки. Ситуация была осложнена внутренним кровотечением, что привело к малокровию организма. На момент совершения преступления Т. был под воздействием психоактивного вещества, а именно трамадола.
Т. заявил, что не причастен к телесным повреждениям ребёнка, вину не признал и просил суд его оправдать.
Вина Т. доказана показаниями матери малыша, специалиста и экспертов, заключениями медико-криминалистической и судебно-медицинских экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.
Смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств судом не установлено. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал наличие в действиях Т. опасного рецидива преступлений, поскольку он ранее был дважды судим за тяжкие преступления.
Т. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Приговор не вступил в законную силу.
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