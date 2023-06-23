В Астане мужчина удовлетворял себя в автобусе, трогая спящую девочку

Фото: inform.kz

Мужчина приставал к 15-летней девочке и удовлетворял себя в автобусе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Криминальный Казахстан".

В социальных сетях появилось видео, предположительно cнятое в Косшы. По словам автора ролика, мужчина на видео приставал к 15-летней девочке в момент, когда та уснула в автобусе под номером 303.

Девочка проснулась от того, что этот мужчина трогал ее и занимался самоудовлетворением, глядя на подростка. Пострадавшие написали заявление в полицию, но меры не были предприняты.