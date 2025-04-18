Ранним утром в Астане произошёл инцидент, который едва не закончился трагедией. Около 6:35 полицейские, находившиеся на дежурстве, заметили мужчину, стоящего за ограждением моста "Аркар". Пока они подъезжали к месту, мужчина спрыгнул в воду, передаёт BaigeNews.kz.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники полка патрульной полиции Нурсултан Динабеков и Думан Тойгулунов. Оценив ситуацию, капитан полиции Нурсултан Динабеков, не раздумывая, зашел в реку, подплыл к мужчине, надел на него спасательный круг и вытащил на берег. Там уже дежурила бригада скорой помощи.

"Времени на сомнения не было. Я хорошо плаваю, поэтому чувствовал уверенность. Нужно было просто действовать быстро. Это мой долг как полицейского, так и человека", — рассказал Динабеков.

Мужчине своевременно оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Капитан полиции Нурсултан Динабеков служит в органах внутренних дел с 2020 года. За пять лет это уже второй случай, когда он спасает человека.

Ранее пенсионер едва не утонул на рыбалке в Акмолинской области.