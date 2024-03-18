В Астане молодежь запустила челлендж ко Дню национальной одежды

В рамках декады Наурызнама 18 марта в честь “Дня национальной одежды” Управление по вопросам молодежной политики Астаны совместно с молодежными организациями столицы запустили челлендж по популяризации национальной одежды народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

"В видеочеллендже приняли участие свыше 10 молодежных организаций города. Челлендж столичная молодежь предложила продолжить жителям других регионов Казахстана", - говорится в сообщении.

Казахская национальная одежда – это культура и история народа, его традиции и образ жизни. Она, как яркий "индикатор" национальной принадлежности, помогает сохранить культурно-духовное наследие прошлого.