В Мажилисе обсуждается законопроект, который наделит маслихаты полномочиями устанавливать лимиты на регистрацию граждан в одной квартире. Этот вопрос рассмотрят в первом чтении 5 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

По задумке разработчиков, в самом документе конкретный порог указывать не будут. Его смогут определить местные маслихаты.

Новые нормы также могут затронуть города республиканского значения – Алматы и Шымкент.

"Мы даем городским маслихатам полномочия утверждать регламент, который определит минимально допустимую площадь на одного зарегистрированного человека. Однако эта норма не будет распространяться на близких родственников владельца, его супруга(у) и, возможно, студентов очной формы обучения. Этот момент пока обсуждается", - сказал вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков.

По мнению инициаторов законопроекта, нововведения помогут определить реальную нагрузку на инфраструктуру и, как следствие, дадут местным органам власти понимание, какие социальные объекты необходимо строить.

"Для эффективного планирования строительства школ, детских садов и больниц местным органам власти необходимо точно знать численность проживающего населения. Если данные о регистрации граждан раздуваются или искажаются, это приводит к проблемам в градостроительной политике", - отмечает юрист Аржан Садуакасов.

Законопроект также затрагивает земельные вопросы. В частности, он регулирует механизм возврата участков, используемых не по назначению. Согласно новым правилам, если участок находится в частной собственности, его необходимо реализовать через аукцион.

Законопроект предусматривает создание единого дизайн-кода для Астаны, Алматы и Шымкента. Это свод правил и рекомендаций, регулирующих внешний вид фасадов зданий, благоустройство улиц, размещение рекламы и другие аспекты городской среды.

"Сегодня в законах уже прописаны многие нормы, но из-за отсутствия полномочий у местных органов власти они либо не выполняются, либо реализуются неэффективно. Дизайн-код поможет навести порядок в городской среде: он определит стандарты для дорог, тротуаров, освещения, фасадов зданий, наружной рекламы и даже аудиорекламы в общественных местах", - добавил депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы.

Этот законодательный пакет находится на рассмотрении мажилиса уже полгода. Первоначально он включал 27 поправок, но к настоящему времени их число увеличилось до 200.