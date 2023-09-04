В Астане модернизируют и построят электрические подстанции

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве электрических подстанций, передает BaigeNews.kz.

"Комфортное проживание в городе напрямую зависит от того, как работают инженерные сети. С учетом роста города и населения, растет нагрузка на коммуникации. По всем сетям ведем системную работу. Посетил АО "Астана – РЭК", где с энергетиками обсудили вопросы существующей и перспективной схемы электроснабжения нашего города. В рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 гг. проведены работы по капитальному ремонту воздушных линий 110 кВ, воздушных линий 10 кВ, завершаются работы по капремонту распределительных трансформаторных подстанций напряжением 20-10 кВ. Кроме того, для того чтобы подключить к электроснабжению новые объекты в районе аллеи "Мынжылдык" проведем работы по реконструкции подстанции 110/10 кВ "Жулдыз" с заменой трансформаторов 40 МВА на 80 МВА. Для переподключения потребителей жилого массива "Железнодорожный" к городским электрическим сетям начались работы по строительству новой подстанций 110 кВ "Казбек". Также на встрече обсудили ряд других проблемных вопросов и пути их решения", - написал аким столицы.