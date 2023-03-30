В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура

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Лицам с ограниченными возможностями незаконно начислялись налоги и пошлины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Прокуратура Астаны установила нарушения прав лиц с ограниченными возможностями.

"В частности, государством гарантированы ряд льгот для лиц с особыми потребностями, в том числе с освобождением от уплат различных сборов и пошлин. Однако некоторые частные нотариусы столицы незаконно взыскивали государственную пошлину с указанных лиц, тогда как пунктом 4 статьи 617 Налогового кодекса они освобождены от уплаты при совершении нотариальных действий", - сообщили в надзорном ведомстве.

В другом случае налоговые органы также незаконно начисляли платежи за транспорт, землю, несмотря на то, что указанный контингент освобождался от их уплаты. В этом случае налоговые органы не утруждали себя выяснением наличия прав на освобождение от уплаты сборов. По акту надзора прокуратуры незаконная практика в деятельности частных нотариусов и налоговиков исключена.

"Ранее уже сообщалось, что в г. Астане решением маслихата (от 25 декабря 2019 года № 476/60-VI) для такой категории граждан предусмотрены скидки на 100%, 50% и 25% при уплате за сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как выяснили прокуроры более 100 тысяч граждан столицы не реализовали это право. После внесения акта надзора свыше четырёх тысяч лиц с особыми потребностями включены в списки и начали получать причитающиеся им скидки. Уполномоченным органом работа по включению остальных лиц в списки продолжается.