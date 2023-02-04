Лента новостей
- Коронавирусом за сутки заразились 76 казахстанцев 09:38 90
- В Астане к следующему учебному году построят 13 школ 09:19 132
- Туристы застряли на канатной дороге горнолыжного курорта в Баянауле 08:53 172
- В пяти городах страны ожидаются неблагоприятные метеоусловия 08:17 186
- За 600 долларов предлагают решить проблемы при легализации авто в РК 07:36 255
- Подвесной мост в Семее отремонтируют специалисты из Японии 06:45 266
- Мобильное приложение для горных туристов запустят в Казахстане 05:22 310
- Судья в Колумбии использовал ИИ для вынесения приговора 04:12 311
- Новый фильм Баян Максаткызы выходит в казахстанский прокат 03:30 353
- Сделки купли-продажи недвижимости в Казахстане можно будет заключать онлайн 02:42 317
- Акимат Уральска приобрёл Toyota Camry по программе Trade-In 01:19 323
- Самолёт FlyArystan на подлёте к Шымкенту развернули в Астану 00:32 604
- "Чтобы у вас торговля пошла". Токаев купил вазу у ремесленницы в Таразе 00:11 367
- Бомбу искали во всех судах Жетысуской области 03.02.2023 336
- Новый автобусный маршрут соединит пригород с Алматы 03.02.2023 398
- Игравшего у трансформатора малыша ударило током в Таразе 03.02.2023 605
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 392
- Скончался французский модельер Пако Рабан 03.02.2023 439
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 430
- Какой будет погода на выходных в Казахстане 03.02.2023 386
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 436
- Спасение мужчины из паводкового потока сняли на видео в Туркестанской области 03.02.2023 456
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 518
- Антикор прокомментировал приговор Абжану 03.02.2023 426
- Концепцию Единого закупщика электроэнергии реализуют в Казахстане 03.02.2023 584
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 431
- Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Алматы 03.02.2023 513
- Антикор начал расследование в отношении экс-главы отдела земельных отношений Тараза 03.02.2023 716
- Карагандинца с гранатой и пистолетом задержали в Астане 03.02.2023 497
- О создании единой валюты на территории ЕАЭС речи не идет — Бакытжан Сагинтаев 03.02.2023 468
- Нужно максимально сконцентрироваться на устранении торговых барьеров в ЕАЭС — Алихан Смаилов 03.02.2023 422
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 477
- Казахстанского блогера Махамбета Абжана осудили на девять лет 03.02.2023 542
- Паводковая ситуация в Казахстане: акиматам пяти регионов поручили подготовить спецтехнику 03.02.2023 563
- Токаев побывал в сельской школе в Жамбылской области 03.02.2023 393
- Новые коллекционные монеты по уникальной технологии выпустил Нацбанк Казахстана 03.02.2023 675
- Снижение смертности от онкопатологий на 9 процентов отмечено в Казахстане 03.02.2023 483
- Полицейские похитили более 100 миллионов тенге в Акмолинской области 03.02.2023 492
- 149 инвестпроектов введут в Казахстане в 2023 году 03.02.2023 487
- Партийные списки Amanat в маслихаты обновились на 75 процентов 03.02.2023 637
- Глава государства посетил Дом студентов в Таразе 03.02.2023 406
- Количество убийств в Казахстане сократилось до восьмилетнего минимума 03.02.2023 448
- Минимальные оптовые цены на социально значимые продукты установят в Казахстане 03.02.2023 524
- Токаев высказался о том, какие люди должны прийти в парламент 03.02.2023 536
- Угрозы и кража 25 айфонов: в Павлодаре задержали подозреваемых 03.02.2023 437
- Президент возложил цветы к памятнику писателю Шерхану Муртазе 03.02.2023 382
- В МЧС рассказали о принимаемых мерах по предотвращению паводков в РК 03.02.2023 579
- Переходить на электронные транспортные документы в рамках ЕАЭС призвал Алихан Смаилов 03.02.2023 429
- СМИ Италии о "деназарбаевизации" и Новом Казахстане 03.02.2023 695
- В казахстанских поездах будут раздавать Wi-Fi 03.02.2023 454
- "Не надо путать нас с той "Республикой", которая является "солянкой" блогеров и любителей кофе" - лидер партии 03.02.2023 624
- Как вернуть казахстанских фрилансеров на светлую сторону, рассказала эксперт 03.02.2023 471
- Партия "Байтак" провела внеочередной съезд 03.02.2023 561
- Самые демократичные выборы за все годы независимости - юристы о предстоящих выборах депутатов 03.02.2023 503
- Неполадки на АНПЗ: создан оперативный штаб, уволен один из руководителей завода 03.02.2023 517
- Восьмилетняя карагандинка победила в конкурсе парикмахеров 03.02.2023 658
- На 23,4% подорожали социально-значимые товары в Казахстане за год 03.02.2023 503
- Казахстан вошёл в топ-10 стран по доступному отдыху 03.02.2023 665
- Жители пяти регионов чаще других обращаются в Конституционный суд 03.02.2023 513
- "Казпочта" планирует использовать "Яндекс" для доставки из почтовых отделений 03.02.2023 543
- Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область 03.02.2023 8062
- Как Антикор будет защищать права предпринимателей 03.02.2023 555
- Дожди прекратились, но поток воды продолжается — МЧС о паводках в Туркестанской области 03.02.2023 547
- Бизнес на пантах в Казахстане: сколько зарабатывают и прибылен ли он 03.02.2023 482
- В Астане сотрудника миграционной службы оштрафовали за взятки и фиктивную прописку 03.02.2023 446
- Теперь предприниматели могут сдавать налоговый отчёт в приложении Kaspi Pay 03.02.2023 548
- В Минсельхозе разъяснили субсидирование ставок при кредитовании АПК 03.02.2023 615
- Плохой прогноз: безработных в мире станет на три миллиона больше 03.02.2023 694
- Число казахстанцев за чертой бедности превысило миллион человек 03.02.2023 561
- Паводки в Туркестанской области показали с дрона 03.02.2023 500
- Президент Казахстана подписал указ о призыве в армию 03.02.2023 583
- Врачи сообщили о резком росте заражения коронавирусом в Казахстане 03.02.2023 558
- Тимофей Скатов дебютирует за Казахстан на "Кубке Дэвиса" 03.02.2023 566
- Казахстанский боксёр сразится за титул WBA 03.02.2023 535
- 112 дней казахстанские врачи боролись за малышку весом 998 граммов 03.02.2023 681
- Сенаторы требуют защитить казахстанцев от иностранных лекарств сомнительного качества 03.02.2023 530
- Десятки казахстанок пострадали от неудачных бьюти-процедур 03.02.2023 582
- Помощник воспитателя грубо дергала ребенка за волосы в детсаду Караганды 03.02.2023 566
- "Оставь девушку в покое": Первая ракетка Казахстана встал на защиту Рыбакиной от ее тренера 03.02.2023 998
- Житель Аркалыка приставал к детям на улице 03.02.2023 666
В Астане к следующему учебному году построят 13 школ
В этом году в столице приступят к строительству объектов по проекту "Комфортная школа". Об этом аким города Женис Касымбек написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
На втрече с жителями жилого массива "Уркер" в столице градогачальник пообещал построить там две школы.
"В эксплуатацию они будут введены в 2024 и в 2025 годаух. Всего в городе к следующему учебному году планируем построить 13 школ. По поручению главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" построим 25 школ на 100 тысяч ученических мест в две смены. К их строительству приступим с этого года", — написал Женис Касымбек.
Он также сообщил, что на встрече жители микрорайона "Уркер" поднимали вопросы по строительству инженерных сетей, сетей электроснабжения, соцобъектов, дорог, благоустройству, озеленению, остановкам.
"Составим общий план развития жилого массива, определим, какие задачи необходимо решить в первую очередь, а что решим вторым этапом. Первостепенная задача — решить в жилом массиве Уркер вопрос с канализациями и сетями электроснабжения. Этим займёмся в первую очередь. Также ведём строительство ряда социальных объектов. К примеру, перед подрядчиками поставлена задача в текущем году завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и пожарного депо", — написал аким столицы.
Женис Касыбек пообещал втретиться с жителями каждого из 16 жилых массивов Астаны, чтобы совместно определить план их развития.
-
Trend news
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 929
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 1726
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 1834
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 69992
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 20282
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 21866
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 1787
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 4714
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 6880
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 1706
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 2132
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 1861
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 248940
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 1575
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 1676
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 2939
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 2558
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 1940
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 1955
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 3519
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 2962
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 3622
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2039
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2011
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 2616
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2133
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 2718
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2158
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2360
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4103
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2509
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2441
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 13542
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2223
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2723
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6177
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2698
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 3073
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 3660
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 9877
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 2985
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16491
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 3856
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3145
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 131831
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3003
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 40577
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 6696
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6324
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6322
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 16534
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 6866
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 20321
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10076
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3248
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 3838
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3209
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 3651
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 26662
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 8873
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3026
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 5962
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3347
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 3822
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10606
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10187
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9215
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5304
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5509
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5633
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 7530
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 3785
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 4481
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 5048
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 55755
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 4938
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 7172
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 4473
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 5324
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 5668
-
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 383
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 423
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 431
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 514
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 426
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 471
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 767
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 904
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 912
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 890
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 996
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 998
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1010
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1054
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 883
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 946
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 925
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1234
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 868
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1003
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 956
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 991
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1108
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 1052
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1204
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1325
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1210
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 1702
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1620
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 2353
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 1723
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1673
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2325
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 1801
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2348
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2008
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2229
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2339
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2344
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2289
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2262
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2117
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2311
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2403
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2377
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2374
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2607
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2496
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2821
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 2894
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2733
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 2746
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 2918
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2832
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3047
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 2919
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2840
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 2950
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3096
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5422
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3637
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4265
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5250
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 4919
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 4896
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 4795
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4335
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 6010
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 5872
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 7513
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 7607
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 7549
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 5983
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 5864
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 6133
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 6552
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 5990
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 5519
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 6987
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 6763