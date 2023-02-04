В Астане к следующему учебному году построят 13 школ

Фото: Instagram/jenis_qasymbek

В этом году в столице приступят к строительству объектов по проекту "Комфортная школа". Об этом аким города Женис Касымбек написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

На втрече с жителями жилого массива "Уркер" в столице градогачальник пообещал построить там две школы.

"В эксплуатацию они будут введены в 2024 и в 2025 годаух. Всего в городе к следующему учебному году планируем построить 13 школ. По поручению главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" построим 25 школ на 100 тысяч ученических мест в две смены. К их строительству приступим с этого года", — написал Женис Касымбек.

Он также сообщил, что на встрече жители микрорайона "Уркер" поднимали вопросы по строительству инженерных сетей, сетей электроснабжения, соцобъектов, дорог, благоустройству, озеленению, остановкам.

"Составим общий план развития жилого массива, определим, какие задачи необходимо решить в первую очередь, а что решим вторым этапом. Первостепенная задача — решить в жилом массиве Уркер вопрос с канализациями и сетями электроснабжения. Этим займёмся в первую очередь. Также ведём строительство ряда социальных объектов. К примеру, перед подрядчиками поставлена задача в текущем году завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и пожарного депо", — написал аким столицы.

Женис Касыбек пообещал втретиться с жителями каждого из 16 жилых массивов Астаны, чтобы совместно определить план их развития.