  • 12 Сентября, 08:12
  • BAIGENEWS

В Астане изменять схему движения двух автобусных маршрутов

Сегодня, 07:20
АВТОР
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CTS Сегодня, 07:20
Сегодня, 07:20
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Фото: CTS

С 14 сентября в Астане изменятся схемы движения автобусных марштуров № 4 и № 49, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

"В целях улучшения обслуживания общественным транспортом, схемы движения маршрутов № 4 и № 49 продлеваются прямо по улице Улытау до ЖК "Tulpar City" и средней школы № 105", - говорится в информации CTS.

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