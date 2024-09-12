В Астане изменять схему движения двух автобусных маршрутов
Сегодня, 07:20
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Сегодня, 07:20Сегодня, 07:20
101Фото: CTS
С 14 сентября в Астане изменятся схемы движения автобусных марштуров № 4 и № 49, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.
"В целях улучшения обслуживания общественным транспортом, схемы движения маршрутов № 4 и № 49 продлеваются прямо по улице Улытау до ЖК "Tulpar City" и средней школы № 105", - говорится в информации CTS.
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