В Астане изменится схема маршрута ещё одного автобуса

С 8 июня меняется схема автобусного маршрута № 12. Теперь он не будет курсировать по проспекту Кабанбай батыра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По информации СТS, изменение осуществляется путем выпрямления схемы маршрута прямо по проспекту Мәңгілік ел.

Это изменение способствует:

- обеспечению проспекта Мангилик ел прямым маршрутом;

- осуществлению проезда без пересадки с района Сарыарка до проспекта Мангилик ел;

- сокращению времени ожидания маршрута на 5 минут;

- сокращению протяженности пути на 6,6 км;

- сокращению времени в пути на 20 минут.