В Астане изменится схема движения авто из-за спортивных матчей
22 февраля в Астане временно изменят схему движения из-за крупных матчей.
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В субботу, 22 февраля, в Астане состоятся два крупных спортивных события: матч за Суперкубок Казахстана по футболу и игра ХК "Барыс". В связи с этим ожидается высокая загруженность дорог, и для удобства горожан будут введены временные изменения в организации движения, передаёт BaigeNews.kz.
Футбольный матч "Кайрат" vs "Актобе" пройдет на стадионе "Астана Арена" в 15:00, хоккейный матч ХК "Барыс" состоится на стадионе "Барыс Арена" в 17:00.
Для равномерного распределения транспортного потока въезды и выезды к аренам будут организованы по отдельным маршрутам:
Для зрителей футбольного матча – движение будет осуществляться только через проспект Қабанбай батыр.
Для болельщиков хоккейного матча – заезд и выезд возможен только через проспект Туран.
"Ограничения на движение начнут действовать за несколько часов до начала матчей и сохранятся до их завершения. Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты и учитывать возможные задержки. При возможности используйте общественный транспорт, чтобы избежать неудобств", - предупредили в акимате.
Гостей и жителей столицы попросили отнестись с пониманием к временным изменениям и учитывать их при планировании маршрутов.
Ранее жителям столицы разрешили ездить по автобусной полосе.
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