В Астане изменили схему движения по одному автобусному маршруту

Жителям Астаны сообщили об изменениях в работе общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение компании CTS.

"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрута № 306. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке", ― говорится в объявлении.