В Астане изменили схему движения по одному автобусному маршруту
Сегодня, 11:27
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Сегодня, 11:27Сегодня, 11:27
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Жителям Астаны сообщили об изменениях в работе общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение компании CTS.
"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрута № 306. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке", ― говорится в объявлении.
"Просим заранее планировать свой маршрут", ― отмечено в обращении к населению Астаны.
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