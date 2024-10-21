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В Астане изменили схему движения по одному автобусному маршруту

Сегодня, 11:27
АВТОР
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В Астане изменили схему движения по одному автобусному маршруту Сегодня, 11:27
Сегодня, 11:27
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Жителям Астаны сообщили об изменениях в работе общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение компании CTS.

"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрута № 306. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке", ― говорится в объявлении.

"Просим заранее планировать свой маршрут", ― отмечено в обращении к населению Астаны.

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