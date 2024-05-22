В Астане изменили маршруты сразу трёх автобусов

Три автобуса временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 26, 40, 42. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.