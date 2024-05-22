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В Астане изменили маршруты сразу трёх автобусов

Вчера, 09:15
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 09:15
Вчера, 09:15
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Фото: baigenews.kz

Три автобуса временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 26, 40, 42. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.

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