В Астане изменили маршруты сразу трёх автобусов
Вчера, 09:15
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Вчера, 09:15Вчера, 09:15
436Фото: baigenews.kz
Три автобуса временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 26, 40, 42. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".
С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.
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