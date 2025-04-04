Столичный штаб по борьбе с терроризмом сообщил о проведении учений 4 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

“4 апреля 2025 года в период с 08.00 до 13.00 столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом планирует проведение планового антитеррористического учения в здании нефункционирующей средней школы NQ 25 (ул. Ы. Алтынсарина 9)", - говорится в сообщении штаба.

Во время учений планируется проверить готовность сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

В этой связи вводится ограничение движение пешеходов и транспорта в районе проведения учений:

по улице Иманжусип Кутпанулы от мечети "Рахымкызы Раиса ана" до улицы Алтынемел;

по улице Ыбырай Алтынсарина от улицы Гете до улицы Есенберлина.

Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения.