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В Астане из-за учений ограничат движение на некоторых улицах

Сегодня, 08:20
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 08:20
Сегодня, 08:20
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Фото: pixabay.com

Столичный штаб по борьбе с терроризмом сообщил о проведении учений 4 апреля, передаёт BaigeNews.kz

“4 апреля 2025 года в период с 08.00 до 13.00 столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом планирует проведение планового антитеррористического учения в здании нефункционирующей средней школы NQ 25 (ул. Ы. Алтынсарина 9)", - говорится в сообщении штаба. 

Во время учений планируется проверить готовность сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления. 

В этой связи вводится ограничение движение пешеходов и транспорта в районе проведения учений: 

  • по улице Иманжусип Кутпанулы от мечети "Рахымкызы Раиса ана" до улицы Алтынемел; 
  • по улице Ыбырай Алтынсарина от улицы Гете до улицы Есенберлина. 

Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения.

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