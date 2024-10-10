  • 10 Октября, 14:04
  • BAIGENEWS

В Астане из-за строительства LRT перекрывают дороги

Сегодня, 13:31
АВТОР
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В Астане из-за строительства LRT перекрывают дороги Сегодня, 13:31
Сегодня, 13:31
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Новые ограничения по движению автотранспорта ожидаются в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение компании CTS.
"Уважаемые жители и гости столицы! В соответствии с планом производства работ по строительству LRT, по согласованию с Департаментом полиции г. Астана сообщаем: 12 октября с 08:00 до 16:00 и 13 октября с 08:00 до 12:00 планируется перекрытие движения на правостороннем съезде улицы Сыганак от моста Арыс до пр-та Мангилик Ел (в сторону ул. Достык), для выполнения работ по подготовке оснований под верхнее строение пути. При этом движение по улице Сыганак в обоих направлениях остается открытым", ― отмечено в объявлении.
Кроме того, 13 октября с 02:00 до 09:00 планируется перекрытие движения по проспекту Мангилик ел в обоих направлениях на пересечении с улицы Сыганак для заливки бетона на сборные коробчатые балки.

В CTS принесли извинения за доставленные неудобства.

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