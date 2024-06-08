В Астане из-за среднего ремонта перекроют некоторые дороги 8 и 10 июня

В столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили о запланированном среднем ремонте на пересечении проспекта Сарыарка и улицы Кенесары, передаёт BaigeNews.kz.

"В этой связи с 20:00 часов 8 июня до 22:00 часов 9 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", — предупредили в ведомстве.

Также в управлении сообщили о запланированном среднем ремонте дорожного полотна на транспортной развязке М1(Сарайшык-Мангилик Ел)

Уточняется, что ремонт пройдёт на участках: правый съезд с улицы Сарайшык на проспект Мангилик Ел и правый съезд с проспекта Мангилик Ел на улицу Сарайшык.