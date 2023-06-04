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В Астане из-за ремонта закрыли ряд улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.



Так, по улице Московской на участке от улицы Бекетая до улицы Потанина проводится средний ремонт. В связи с этим с 3 по 10 июня будет ограничено движение транспортных средств по вышеуказанному участку.

Также начат средний ремонт дороги на пересечении улиц Таскескена и Нурмагамбетова. По этой причине 3 июня с 08:00 до 23:00 на перекрестке указанных улиц ограничено движение транспорта.

Кроме того, с 4 по 10 июня будет проводиться ремонт улицы Кенесары от улицы Габдуллина до проспекта Республики и от улицы . Янушкевича до улицы Брусиловского.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут движения, чтобы избежать заторов на дорогах города.