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В Астане из-за ремонта закрыли ряд улиц
В Астане из-за ремонта закрыли ряд улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
Так, по улице Московской на участке от улицы Бекетая до улицы Потанина проводится средний ремонт. В связи с этим с 3 по 10 июня будет ограничено движение транспортных средств по вышеуказанному участку.
Также начат средний ремонт дороги на пересечении улиц Таскескена и Нурмагамбетова. По этой причине 3 июня с 08:00 до 23:00 на перекрестке указанных улиц ограничено движение транспорта.
Кроме того, с 4 по 10 июня будет проводиться ремонт улицы Кенесары от улицы Габдуллина до проспекта Республики и от улицы . Янушкевича до улицы Брусиловского.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут движения, чтобы избежать заторов на дорогах города.
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