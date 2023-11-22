В Астане из-за непогоды ученикам сократили время уроков

Управлением образования Астаны с учетом погодных условий принято решение сократить время уроков второй смены до 35 минут, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с ухудшением погодных условий, ученикам второй смены в Астане сократили время уроков до 35 минут.

"По окончанию занятий детей по возможности необходимо встретить родителям или законным представителям. В соответствии с действующими Правилами дождь и гололед не являются основанием для отмены занятий", - сообщили в ведомстве.

В Управлении образования Астаны отметили, что каждый родитель вправе не отправлять ребенка в школу, предварительно уведомив об этом классного руководителя.