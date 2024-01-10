В Астане из-за метеоусловий могут отменить авиарейсы

В международном аэропорту Астаны предупредили о возможной отмене или задержке авиарейсов из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Астаны.

"10 января было объявлено штормовое предупреждение. В период с 14:00 до 20: 00 скорость ветра может достигать от 22 м/с до 27 м/с. В такую погоду авиарейсы могут быть отменены или задержаны. Сейчас на аэродроме аэропорта сильный снегопад, скорость ветра 10 м/с, порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.

По информации международного аэропорта Астаны, сегодня запланировано 75 рейсов.

"7 рейсов задерживаются по техническим причинам авиакомпании. Задержек или отмена рейсов из-за непогоды не зафиксировано", - отметили в пресс-службе.

Работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно. Сейчас в этих работах задействовано 10 единиц спецтехники.