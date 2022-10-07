В Астане из-за марафона перекроют ряд улиц

Фото: sxodim.com

В Астане во время проведения ежегодного марафона Astana Marathon 2022 в воскресенье, девятого октября, перекроют ряд улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт Astana42k.

Движение транспортных средств временно ограничат с 07:00 до 13:00 часов.

Марафон пройдёт по двум маршрутам:

Дистанция 42,2 километра для участников от 18 лет и старше:

Старт с территории "Экспо" на улицу Рыскулова – Кабанбай батыра – Улы Дала до Нажимеденова с разворотом в обратном направлении на Улы Дала, далее К1 – Южная и Юго-Западная объездная дорога – шоссе Каркаралы – Кабанбай батыра – Хусейн Бен Талал – Кабанбай батыра – Рыскулова – и финиш на территории "Экспо".

Как отметили организаторы марафона, запланированный ранее маршрут на полную дистанцию 42,2 километра изменили в связи с предстоящим Саммитом по взаимодействию стран Азии.