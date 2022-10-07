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sxodim.com Сегодня, 11:57
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Фото: sxodim.com

В Астане из-за марафона перекроют ряд улиц

В Астане во время проведения ежегодного марафона Astana Marathon 2022 в воскресенье, девятого октября, перекроют ряд улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт Astana42k.

Движение транспортных средств временно ограничат с 07:00 до 13:00 часов.

Марафон пройдёт по двум маршрутам:

  • Дистанция 42,2 километра для участников от 18 лет и старше:
    Старт с территории "Экспо" на улицу Рыскулова – Кабанбай батыра – Улы Дала до Нажимеденова с разворотом в обратном направлении на Улы Дала, далее К1 – Южная и Юго-Западная объездная дорога – шоссе Каркаралы – Кабанбай батыра – Хусейн Бен Талал – Кабанбай батыра – Рыскулова – и  финиш на территории "Экспо".

Как отметили организаторы марафона, запланированный ранее маршрут на полную дистанцию 42,2 километра изменили в связи с предстоящим Саммитом по взаимодействию стран Азии.  

  • Дистанция 10 километров для участников от 16 лет и старше:
    Старт с территории "Экспо" на улицу Рыскулова – Кабанбай батыра – разворот в районе ЖК "Будапешт" - Кабанбай батыра – Орынбор – Мангилик Ел – Рыскулова – и финиш на территории "Экспо". 
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#марафон #перекрытие улиц #Астана
Журналист
Сегодня, 11:57
163
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