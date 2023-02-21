В Астане из горящего дома эвакуировали 125 человек

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Квартира на втором этаже в жилом доме по улице Косшыгулы в Астане загорелась днём 21 февраля. Сообщение о пожаре поступило в спасательную службу в 12:26 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службу ДЧС города Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Пожар произошёл в доме 22/1. Как сообщили спасатели, в квартире горели мебель и домашние вещи на площади 25 квадратных метров.

"Силами столичных огнеборцев в ходе тушения пожара с помощью спасательных масок и автолестницы было спасено 26 человек, из них 13 детей, и эвакуировано около 125 человек. В больницу для дальнейшего осмотра бригадой скорой помощи и медиками Центра медицины катастроф доставлены шесть человек, из них трое детей для дальнейшего осмотра", — говорится в сообщении.

Уточняется, что четырёх человек спустили с четвёртого этажа при помощи пожарной лестницы.

В тушении пожара было задействовано 18 человек личного состава и четыре единицы техники ДЧС города Астаны.