В Астане ищут мужчину, спасшего девочку из горящей квартиры
Сегодня, 19:42
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Сегодня, 19:42Сегодня, 19:42
78Фото: 24.kz
В Астане ищут отважного мужчину, спасшего из горящей квартиры 15-летнюю девочку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
В соцсетях появилось видео, на котором мужчина без страховки с балкона высотного здания перебирается в окно горящей квартиры. После этого он передаёт в руки пожарных подростка.
Как сообщили в департаменте по ЧС, возгорание произошло утром в 12-этажном жилом комплексе по улице Сыганак. В квартире на 10-м этаже загорелась мебель. Но благодаря действиям неизвестного храбреца и капитана гражданской защиты Серика Рахимжанова пострадавших в результате ЧП нет. Пожар ликвидирован.
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