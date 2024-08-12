В Астане ищут мужчину, спасшего девочку из горящей квартиры

В Астане ищут отважного мужчину, спасшего из горящей квартиры 15-летнюю девочку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина без страховки с балкона высотного здания перебирается в окно горящей квартиры. После этого он передаёт в руки пожарных подростка.

Как сообщили в департаменте по ЧС, возгорание произошло утром в 12-этажном жилом комплексе по улице Сыганак. В квартире на 10-м этаже загорелась мебель. Но благодаря действиям неизвестного храбреца и капитана гражданской защиты Серика Рахимжанова пострадавших в результате ЧП нет. Пожар ликвидирован.