В Астане и ещё шести городах в воскресенье ожидаются неблагоприятные метеоусловия

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 7 апреля ожидаются в Павлодаре, Балхаше, Усть-Каменогорске, Риддере, Семее и ночью в Астане и Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики спрогнозировали жаркое лето и дождливую весну. Как отмечают в "Казгидромете", уже на следующей неделе в Казахстан придут дожди.