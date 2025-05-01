С 1 мая в Астане и Алматы начали работать фонтаны, символизируя старт летнего сезона, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане, как и положено по традиции, фонтаны заработали в День единства народа Казахстана.

"В этом году акиматы активно готовились к запуску: проводились расконсервация и ремонтно-восстановительные работы. На данный момент в столице подключено более 50 фонтанов", — сообщается на сайте столичного акимата.

Работы по подготовке фонтанов к сезону включали очистку оборудования и настройки для бесперебойной работы. Ожидается, что все фонтаны будут радовать горожан и гостей столицы в течение всего летнего периода.

В Алматы также официально стартовал сезон. С 1 мая в городе заработают 56 фонтанов, из которых 11 — "сухих". Фонтаны будут работать ежедневно с 8:00 до 23:00, пока температура не опустится ниже +5°C.

"Мы завершили подготовку к сезону: очистили чаши, обеззаражили воду и отремонтировали оборудование. Теперь фонтаны готовы радовать горожан", — рассказали в компании ТОО "Eco Almaty", которая отвечает за обслуживание объектов.

Также в Алматы началась реконструкция четырех центральных фонтанов: возле акимата, на площади Республики и у театра им. Мусрепова. Работы планируют завершить в октябре 2025 года. Дальше в планах — ремонт еще шести фонтанов.

Фонтаны — это не только красивые сооружения, но и важная часть облика города. Их обновление сделает Алматы ещё более уютным и современным, отметили в акимате.