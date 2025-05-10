В Астане военнослужащие Национальной гвардии помогли девушке, которой внезапно стало плохо на улице. Всё произошло рядом с Салтанат сарайы: девушка шла от автобусной остановки, когда почувствовала себя плохо и подошла за помощью к гвардейцам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По словам очевидцев, у неё начался приступ, похожий на эпилептический. Она шаталась, едва держалась на ногах. Военнослужащие Баглан Татей, Адилет Муратов и Даниал Сарсенгалиев быстро отреагировали — вывели её с проезжей части, уложили в безопасном месте и стали оказывать первую помощь.

"Когда она подошла, сразу стало понятно, что ей очень плохо. Мы помогли ей лечь на бок, поддерживали голову, говорили с ней, чтобы не теряла сознание", — рассказал старший лейтенант Баглан Татей.

Скорая помощь приехала быстро и доставила девушку в больницу. По словам медиков, всё обошлось — и во многом благодаря оперативным действиям гвардейцев.