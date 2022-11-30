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В Астане горячим чаем угощают уборщиков снега и горожан на остановках
В Астане волонтёры вышли угощать замёрзших горожан горячим чаем. Проводятся такие акции ежегодно с наступлением сильных холодов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.
Волонтёры молодёжного ресурсного центра "Астана жастары" возле торгового дома "Шапагат" угощали чаем рабочих, убирающих городские улицы, пассажиров, ожидающих общественный транспорт, и прохожих, делающих покупки в уличных торговых палатках.
"Я хотела бы поблагодарить наших волонтёров. На улице сильный мороз, а их дела греют не только тело, но и душу. Молодёжь меня очень порадовала, спасибо", — сказала жительница столицы Сайран Турбекова.
Акция продлится до конца зимы.
"Стартовала наша традиционная акция, которая проводится ежегодно в самые холодные дни в нашем городе. В ходе акции волонтёры раздают абсолютно бесплатно горячий чай всем жителям нашего города, преимущественно в самых густонаселённых местах и тем, кто работает на улице, стоят на остановках", — рассказал руководитель МРЦ "Астана жастары" Чингиз Тлеулин.
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