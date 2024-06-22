В Астане горит здание на проспекте Туран
Сегодня, 15:24
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Сегодня, 15:24Сегодня, 15:24
102Фото: скриншот с видео Аstanovka98
В эти минуты столичные огнеборцы тушат пожар в здании, расположенном по проспекту Туран, передаёт BaigeNews.kz.
Очевидцы в социальных сетях пишут о том, что горит здание холдинга "Казахмыс".
"Обстоятельства происшествия уточняются. На месте огнеборцы работают по повышенному рангу", — сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожарные столичного подразделения ДЧС выяснили, что на 26 этаже жилого комплекса горит наружное покрытие квартиры.
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