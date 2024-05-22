В Астане горит магазин

В Астане огнеборцы тушат пожар в магазине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Произошло загорание ковров и натяжного потолка в одном из магазинов Астаны. Пострадавших нет, работы продолжаются", – сообщили в МЧС.

В соцсети пишут, что пожар вспыхнул по адресу: Туркестан, 10.

МЧС сообщило о ликвидации пожара на площади 20 квадратных метров.