  • 22 Мая, 08:21
  • BAIGENEWS

В Астане горит магазин

Сегодня, 00:39
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 00:39
Сегодня, 00:39
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Фото: скриншот видео

В Астане огнеборцы тушат пожар в магазине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Произошло загорание ковров и натяжного потолка в одном из магазинов Астаны. Пострадавших нет, работы продолжаются", – сообщили в МЧС.

В соцсети пишут, что пожар вспыхнул по адресу: Туркестан, 10.

МЧС сообщило о ликвидации пожара на площади 20 квадратных метров.

Видео: МЧС РК

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