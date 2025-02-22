В Астане впервые проведены две редкие внутриутробные операции в рамках проекта "Фетальная медицина", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

Ещё не родившихся двйняшек прооперировали прямо в утробе матери.

Приглашённые российские специалисты Кирилл Костюков и Виктория Сакало вместе с командой University Medical Center исправили осложнения монохориальной многоплодной беременности.

"Монохориальная двойня образуется из одной яйцеклетки и чаще сопровождается осложнениями. В Казахстане накоплен опыт раннего выявления таких патологий благодаря пренатальной диагностике. На мастер-классе по фетальной медицине участвовали специалисты со всех регионов", — сообщили в Минздраве.

За год работы программы в Казахстане уже проведены 35 операций, спасено 32 новорожденных. В ближайшие годы планируется расширить программу и проводить около 150 операций ежегодно. Для диагностики врожденных пороков в 15 перинатальных центрах открыты "Клиники одного дня", где более 30 тысяч беременных прошли обследование.