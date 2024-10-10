В Астане еще по двум автобусным маршрутам изменят схемы движения

Пассажирам общественного транспорта в Астане сообщили об изменениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.

"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№4, 4А. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке", ― говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.