  • 10 Октября, 15:35
  • BAIGENEWS

В Астане еще по двум автобусным маршрутам изменят схемы движения

Сегодня, 14:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане еще по двум автобусным маршрутам изменят схемы движения Сегодня, 14:27
Сегодня, 14:27
146

Пассажирам общественного транспорта в Астане сообщили об изменениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.

"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№4, 4А. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке", ― говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

Самое читаемое

Наверх