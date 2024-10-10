В Астане еще по двум автобусным маршрутам изменят схемы движения
Сегодня, 14:27
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Сегодня, 14:27Сегодня, 14:27
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Пассажирам общественного транспорта в Астане сообщили об изменениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.
"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№4, 4А. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке", ― говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.
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