В Астане экс-полицейского приговорили к штрафу в 7,5 миллиона тенге

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В Астане осужден экс-полицейский по обвинению в покушении на мошенничество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный суд.

Следствием установлено, что гражданин Е. на посту заместителя начальника отдела полиции управления полиции района Алматы пообещал потерпевшей за миллион тенге прекратить уголовное дело в отношении её сожителя. После получения денег он не смог довести преступный умысел до конца, так как его задержали сотрудники управления собственной безопасности.

Обвиняемый признал вину, раскаялся и заключил процессуальное соглашение. Прокурор просил назначить Е. наказание в виде штрафа в размере 7,5-кратной суммы похищенного имущества (7,5 миллиона тенге).

Потерпевшая согласилась с заключенным процессуальным соглашением и мерой наказания.

Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами судом признаны чистосердечное раскаяние, признание вины, наличие у Е. на иждивении троих малолетних детей. Отягчающими ответственность и наказание обстоятельствами судом признано нарушение присяги.

В итоге обвиняемый осужден к штрафу в размере 7,5 миллиона тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной служб, а также лишён специального звания майор полиции.

Приговор суда вступил в законную силу.