В Астане на озере Талдыколь, где недавно начали возвращаться лебеди после зимовки, произошёл шокирующий инцидент. По словам очевидцев, двое молодых людей бросали камни в птиц, не обращая внимания на то, что за ними наблюдают, передаёт BaigeNews.kz.

Свидетели успели заснять происходящее на видео, которое уже разлетелось по соцсетям и вызвало волну негодования среди казахстанцев. На кадрах видно, как парни намеренно целятся в птиц, отдыхающих у берега.

"Лебеди только начали возвращаться, и уже такое… Ужасно видеть, как кто-то издевается над беззащитными животными", — пишут пользователи в соцсети.

Редакция отправила запрос в Департамент полиции города Астаны. В случае установления личности злоумышленников, их действия могут быть квалифицированы как жестокое обращение с животными, что влечёт за собой административную либо уголовную ответственность.

Озеро Талдыколь — одна из немногих природных зон в черте столицы, куда ежегодно возвращаются перелётные птицы, включая редких лебедей. Экологи и защитники природы не раз поднимали вопрос о необходимости усиления охраны уникального водоёма и обитателей.

Ранее засыпка котлована строительным мусором в Астане вызвала возмущение горожан.