В Астане достроили участок улицы за "Хан Шатыром"
Сегодня, 06:29
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Сегодня, 06:29Сегодня, 06:29
86Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Астане с 1 сентября откроется проезд для автотранспорта по построенному участку улицы Толе би, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Работы по строительству улицы Толе би велись на участке от улицы ЕК-32 до улицы Сыганак.
Данный участок улицы позволит улучшить транспортную доступность и обеспечить удобство для горожан, отметили в акимате.
Фото: акимат Астаны
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