В Астане достроили участок улицы за "Хан Шатыром"

В Астане с 1 сентября откроется проезд для автотранспорта по построенному участку улицы Толе би, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Работы по строительству улицы Толе би велись на участке от улицы ЕК-32 до улицы Сыганак.

Данный участок улицы позволит улучшить транспортную доступность и обеспечить удобство для горожан, отметили в акимате.

Фото: акимат Астаны