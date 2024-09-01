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В Астане достроили участок улицы за "Хан Шатыром"

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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 06:29
Сегодня, 06:29
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Астане с 1 сентября откроется проезд для автотранспорта по построенному участку улицы Толе би, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Работы по строительству улицы Толе би велись на участке от улицы ЕК-32 до улицы Сыганак. 

Данный участок улицы позволит улучшить транспортную доступность и обеспечить удобство для горожан, отметили в акимате.

Фото: акимат Астаны

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