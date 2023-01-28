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В Астане домработница обокрала хозяйку в первый же день работы
Столичные полицейские задержали домработницу по подозрению в краже золота у своей хозяйки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Правоохранители выяснили, что 39-летняя женщина устроилась на работу "помощницей по дому". Во время уборки в гардеробной комнате она нашла золотые украшения, которые присвоила. В момент кражи хозяева были дома. Обнаружив пропажу украшений, работодательница обратилась в полицию, оценив ущерб в миллион тенге.
"Полицейские нашли все похищенные вещи. Как оказалось, воровка сдала их в ломбард, откуда они были изъяты. Напоминаем, что за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, грозит уголовная ответственность", — рассказал начальник отдела полиции УП района Есиль Сакен Алауханов.
По данному факту проводится досудебное расследование. Женщина во всём призналась. Полицейские проверяют её причастность к другим похожим преступлениям на территории столицы.
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