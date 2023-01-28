В Астане домработница обокрала хозяйку в первый же день работы

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Столичные полицейские задержали домработницу по подозрению в краже золота у своей хозяйки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Правоохранители выяснили, что 39-летняя женщина устроилась на работу "помощницей по дому". Во время уборки в гардеробной комнате она нашла золотые украшения, которые присвоила. В момент кражи хозяева были дома. Обнаружив пропажу украшений, работодательница обратилась в полицию, оценив ущерб в миллион тенге.

"Полицейские нашли все похищенные вещи. Как оказалось, воровка сдала их в ломбард, откуда они были изъяты. Напоминаем, что за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, грозит уголовная ответственность", — рассказал начальник отдела полиции УП района Есиль Сакен Алауханов.

По данному факту проводится досудебное расследование. Женщина во всём призналась. Полицейские проверяют её причастность к другим похожим преступлениям на территории столицы.