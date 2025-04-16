В Астане вынесен обвинительный приговор в отношении троих граждан, организовавших незаконную майнинговую ферму под прикрытием центра обработки двигателей, передает BaigeNews.kz.

Как сообщает АФМ, незаконная деятельность велась с 2022 года по май 2024 года, при этом объем потребляемой электроэнергии был сопоставим с месячным расходом целого жилого района мегаполиса.

По данным следствия, сумма незаконно добытых цифровых активов составила более 143 млн тенге. В рамках следственных действий были изъяты 1 257 асикмайнеров, промышленные вентиляторы охлаждения, а также трансформаторная подстанция.

По решению суда обвиняемые признаны виновными по статье 214, часть 2 Уголовного кодекса РК (незаконное предпринимательство). Им назначено наказание в виде штрафа.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество на сумму свыше 900 млн тенге в доход государства. В их числе - автомобили Toyota Camry и Nissan Juke, а также всё майнинговое оборудование.

Также суд взыскал сумму преступного дохода в размере 143,2 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.