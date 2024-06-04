В Астане для ремонта перекроют улицу и мост

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" предупреждает, что с 4 по 5 июня будет перекрыто движение на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Бухар Жырау, передаёт BaigeNews.

А с 21:00 5 июня до 06:00 1 июля будут частично перекрыты подходы со стороны проспекта Кабанбай батыра и улицы А.Бараева из-за среднего ремонта моста Караоткель. Движение на участке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.