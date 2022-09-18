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Instagram_astanovka98 Вчера, 23:48
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Фото: Instagram_astanovka98

В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan

В Астане начали демонтировать надписи Nur-Sultan, сообщают пользователи социальных сетей, передаёт BaigeNews.kz.

"Прощай, Нур-Султан. Надписи начали демонтировать по городу", - сообщается в Instagram-паблике astanovka98.

 
 
 
 
 
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Публикация от ASTANA / НОВОСТИ / АСТАНА (@astanovka98)

Также пользователь TikTok под ником qwertyaya1 разместила видео, на котором снят демонтаж надписи Nur-Sultan возле ТРЦ "Хан шатыр" в Астане.

17 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил переименование Нур-Султана в Астану. До этого на совместном заседании палат парламента депутаты проголосовали за возвращение столице прежнего названия.

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин заверил, что изменение названия столицы не обязывает граждан менять документы, удостоверяющие личность. 

В пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК уточнили, что код столичного аэропорта NQZ, который был изменён с TSE на NQZ в июне 2020 года, менять не будут.

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#переименование столицы #переименование #Астана
Вчера, 23:48
62
Журналист
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