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В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan
В Астане начали демонтировать надписи Nur-Sultan, сообщают пользователи социальных сетей, передаёт BaigeNews.kz.
"Прощай, Нур-Султан. Надписи начали демонтировать по городу", - сообщается в Instagram-паблике astanovka98.
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Также пользователь TikTok под ником qwertyaya1 разместила видео, на котором снят демонтаж надписи Nur-Sultan возле ТРЦ "Хан шатыр" в Астане.
17 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил переименование Нур-Султана в Астану. До этого на совместном заседании палат парламента депутаты проголосовали за возвращение столице прежнего названия.
Министр юстиции Казахстана Канат Мусин заверил, что изменение названия столицы не обязывает граждан менять документы, удостоверяющие личность.
В пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК уточнили, что код столичного аэропорта NQZ, который был изменён с TSE на NQZ в июне 2020 года, менять не будут.
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