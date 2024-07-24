  • 24 Июля, 15:29
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В Астане человек выпал из окна высотного здания

Сегодня, 14:34
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В Астане человек выпал из окна высотного здания Сегодня, 14:34
Сегодня, 14:34
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Мужчина выпал из окна в столице. Это подтвердили в городском департаменте полиции, передаёт BaigeNews.

"По данному факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы. Иная информация на основании статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.

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