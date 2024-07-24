В Астане человек выпал из окна высотного здания

Мужчина выпал из окна в столице. Это подтвердили в городском департаменте полиции, передаёт BaigeNews.

"По данному факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы. Иная информация на основании статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.