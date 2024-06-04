В Астане частично закроют один из мостов на ремонт

Мост Караоткель в Астане частично закроют на ремонт почти на месяц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

“Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с 21:00 часов 5 июня до 06:00 часов 1 июля текущего года будет проводить средний ремонт моста Караоткель с подходами со стороны пр.Кабанбай батыра и ул. А.Бараева с частичным перекрытием”, - говорится в сообщении.

На время проведения ремонта с 5 июня по 1 июля движение на вышеуказанном

участке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.