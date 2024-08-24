В Астане частично перекрыли участок улицы Сыганак

Участок улицы Сыганак в Астане временно перекрыли из-за ремонта дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

"Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна по левой стороне улицы Сыганак на участке от улицы Айтматова до проспекта Туран, передает официальный сайт акимата Астаны.В этой связи с 24 по 26 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет организовано по правой стороне", — говорится в сообщении.