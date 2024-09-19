  • 19 Сентября, 04:17
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В Астане частично перекроют участок улицы Сейфуллина

Сегодня, 03:50
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 03:50
Сегодня, 03:50
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Фото: BaigeNews.kz

В Астане из-за ремонта дороги на две недели частично перекроют участок улицы Сейфуллина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Это коснётся участка от проспекта Сарыарка до улицы Кумисбекова. С 20 сентября по 2 октября на этом участке дороги движение автотранспорта будет организовано по одной из сторон.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

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