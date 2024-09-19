В Астане частично перекроют участок улицы Сейфуллина
Сегодня, 03:50
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Сегодня, 03:50Сегодня, 03:50
75Фото: BaigeNews.kz
В Астане из-за ремонта дороги на две недели частично перекроют участок улицы Сейфуллина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Это коснётся участка от проспекта Сарыарка до улицы Кумисбекова. С 20 сентября по 2 октября на этом участке дороги движение автотранспорта будет организовано по одной из сторон.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.
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