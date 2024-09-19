В Астане частично перекроют участок улицы Сейфуллина

В Астане из-за ремонта дороги на две недели частично перекроют участок улицы Сейфуллина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Это коснётся участка от проспекта Сарыарка до улицы Кумисбекова. С 20 сентября по 2 октября на этом участке дороги движение автотранспорта будет организовано по одной из сторон.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.