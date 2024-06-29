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В Астане частично перекроют оживлённый перекрёсток

Сегодня, 04:18
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 04:18
Сегодня, 04:18
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Фото: BaigeNews.kz

В Астане на три дня частично перекроют дорогу на пересечении проспектов Сарыарка и Богенбай батыра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

На этом перекрёстке с 28 по 30 июня будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут в целях исключения заторов на дорогах. Акимат приносит извинения за временные неудобства.

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