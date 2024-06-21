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В Астане частично перекроют движение по мосту Тауелсиздик

Сегодня, 05:33
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 05:33
Сегодня, 05:33
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Фото: BaigeNews.kz

В Астане по мосту Тауелсиздик перекроют движение по одной из сторон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города напомнили, что в октябре 2023 года для разгрузки движения на дорогах был обеспечен проезд на мосту Тауелсиздик через реку Есиль по нижнему слою дорожного покрытия.

На сегодня благоустройство моста продолжается. Так, с 21 по 30 июня текущего года планируется провести работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. При этом движение для транспорта будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

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