В Астане частично перекроют дорогу до моста "Караоткель"

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного полотна по подходу к мосту "Караоткель" от улицы Калкаман, передаёт BaigeNews.kz.

"В этой связи с 26 по 29 августа вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", - говорится в сообщении.