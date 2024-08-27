  • 27 Августа, 03:01
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В Астане частично перекроют дорогу до моста "Караоткель"

Сегодня, 02:26
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 02:26
Сегодня, 02:26
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Фото: pixabay.com

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного полотна по подходу к мосту "Караоткель" от улицы Калкаман, передаёт BaigeNews.kz.

"В этой связи с 26 по 29 августа вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", - говорится в сообщении.

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