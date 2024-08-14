В Астане более 200 детей-сирот хотели лишить полагавшихся им по закону квартир

Прокуратурой столицы выявлены нарушения жилищных прав детей-сирот, передаёт BaigeNews.

"Уполномоченным органом в нарушение ст.71 Закона РК "О жилищных отношениях" необоснованно отказано в постановке в очередь детей-сирот ввиду отсутствия регистрации у лиц, не достигших четырнадцати лет, а также наличия зарегистрированного имущества за опекунами, которые не являются членами семьи", - говорится в сообщении.