В Астане более 200 детей-сирот хотели лишить полагавшихся им по закону квартир
14 Августа, 10:59
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14 Августа, 10:5914 Августа, 10:59
1915Фото: gtrkkursk.ru
Прокуратурой столицы выявлены нарушения жилищных прав детей-сирот, передаёт BaigeNews.
"Уполномоченным органом в нарушение ст.71 Закона РК "О жилищных отношениях" необоснованно отказано в постановке в очередь детей-сирот ввиду отсутствия регистрации у лиц, не достигших четырнадцати лет, а также наличия зарегистрированного имущества за опекунами, которые не являются членами семьи", - говорится в сообщении.
Мерами прокурорского надзора более 200 детей-сирот поставлены в очередь на получение жилья.
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