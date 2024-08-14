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В Астане более 200 детей-сирот хотели лишить полагавшихся им по закону квартир

14 Августа, 10:59
АВТОР
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gtrkkursk.ru 14 Августа, 10:59
14 Августа, 10:59
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Фото: gtrkkursk.ru

Прокуратурой столицы выявлены нарушения жилищных прав детей-сирот, передаёт BaigeNews.

"Уполномоченным органом в нарушение ст.71 Закона РК "О жилищных отношениях" необоснованно отказано в постановке в очередь детей-сирот ввиду отсутствия регистрации у лиц, не достигших четырнадцати лет, а также наличия зарегистрированного имущества за опекунами, которые не являются членами семьи", - говорится в сообщении.

Мерами прокурорского надзора более 200 детей-сирот поставлены в очередь на получение жилья.

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