Жителям и гостям столицы стоит быть внимательнее при передвижении по городу - в Астане временно изменены маршруты нескольких автобусных линий. Об этом сообщила транспортная компания "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно официальной информации, временные корректировки коснулись маршрутов №№ 12, 15, 15А, 19, 21, 32, 35, 43, 46, 50, 55А, 55Б, 61, 70. Подробности о новых схемах движения пока уточняются, однако в CTS настоятельно рекомендуют заранее планировать поездки, особенно в часы пик.

Ранее мы сообщали, что дополнительные автобусы запустят для жителей Астаны.