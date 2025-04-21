В Астане автобусные маршруты изменили схемы движения
Пассажиров просят учитывать временные изменения.
Сегодня, 12:29
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Сегодня, 12:29Сегодня, 12:29
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Жителям и гостям столицы стоит быть внимательнее при передвижении по городу - в Астане временно изменены маршруты нескольких автобусных линий. Об этом сообщила транспортная компания "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.
Согласно официальной информации, временные корректировки коснулись маршрутов №21, №32 и №50. Подробности о новых схемах движения пока уточняются, однако в CTS настоятельно рекомендуют заранее планировать поездки, особенно в часы пик.
"Уважаемые пассажиры! Просим учитывать временные изменения и внимательно следить за информацией на остановках и в мобильных приложениях", - говорится в сообщении компании.
Ранее мы сообщали, что дополнительные автобусы запустят для жителей Астаны.
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