Жителям и гостям столицы стоит быть внимательнее при передвижении по городу - в Астане временно изменены маршруты нескольких автобусных линий. Об этом сообщила транспортная компания "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно официальной информации, временные корректировки коснулись маршрутов №21, №32 и №50. Подробности о новых схемах движения пока уточняются, однако в CTS настоятельно рекомендуют заранее планировать поездки, особенно в часы пик.

"Уважаемые пассажиры! Просим учитывать временные изменения и внимательно следить за информацией на остановках и в мобильных приложениях", - говорится в сообщении компании.

Ранее мы сообщали, что дополнительные автобусы запустят для жителей Астаны.