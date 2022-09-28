В Астане, Актобе и Уральске изменились адреса ЦОНов для приёма иностранцев

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Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщает об изменении адресов трёх усиленных ЦОНов для приема иностранных граждан, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, госкорпорацией было принято решение об обслуживании граждан в отдельно усиленных ЦОНах в восьми городах Казахстана.

Учитывая наплыв посетителей и во избежание очередей было принято решение об изменении пунктов приема иностранных граждан, прибывших в Астану, Актобе и Уральск. Теперь иностранные клиенты могут обратиться за получением услуги Формирование ИИН иностранцам, временно пребывающим в Казахстан, по следующим адресам:

г. Астана, пр. Республики, 34;

г. Актобе, ул. Татеулы, 5;

г. Уральск, ул. Жангир хана, 160/4.

Напомним, для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность, если обращается представитель услугополучателя, а также заявление.

Срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет один рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.

В госкорпорации отметили, что все ЦОНы в стране работают в штатном режиме, с 9:00 до 18:00 в будние дни.

Дежурные ЦОНы принимают граждан с 9:00 до 20:00 в будни, по субботам с 9:00 до 13:00.

Посетители могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение "Мобильный ЦОН", eGov mobile, Телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.

Ранее в МИД разъяснили порядок пребывания россиян в Казахстане. И опубликовали телефон "горячей линии" для прибывающих в страну инострацев.