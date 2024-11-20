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В Астане 600 человек остались без зарплаты: в деле разобрались прокуроры

К дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо.

Сегодня, 09:57
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 09:57
Сегодня, 09:57
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Фото: BaigeNews.kz

Прокуратура района Есиль в Астане выявила нарушение прав более 600 работников РГП на ПХВ "Жасыл Аймак" ― им не выплачивали заработную плату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру столицы.

"Задолженность за сентябрь т.г. составила свыше 144 млн тенге. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора задолженность перед работниками погашена в полном объёме", - говорится в сообщении прокуроров.

За допущенное нарушение к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо.

Напомним, ранее стал известен размер доходов жителей Алматы.

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